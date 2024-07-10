Росіяни вдарили ракетами по Одеській області: є влучання, загинули люди

Вночі проти 10 липня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Ворог атакував портову інфраструктуру. Є загиблі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ціллю окупантів стала портова інфраструктура Одеського району.

"На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Він отримує всю необхідну допомогу в лікарні", - повідомив голова ОВА.

Внаслідок "прильотів" пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наразі фахівці ліквідують наслідки.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Рівненській області. Минулося без травмованих і загиблих.

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