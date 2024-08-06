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Росіяни вдарили ракетами по Сумській області: що відомо про влучання

Росіяни вдарили ракетами по Сумській області: що відомо про влучання

Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

У вівторок, 6 серпня, російські війська завдали ракетного удару по Сумській області. Окупанти атакували інфраструктуру Сумського району.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Попередньо, без жертв. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються", - повідомили в ОВА.

Зауважимо, що місцева влада не уточнила, коли було здійснено атаку. 

Нагадаємо, що 6 серпня у Сумах знову пролунала серія потужних вибухів. У місті було гучно зранку, а також після обіду. Тоді ПС попереджали про балістику. 

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