Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: фото

Окупанти атакували місто під час тривоги.
У четвер, 18 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - написав Малашко.
Слід зауважити, що під час тривоги, об 11:33, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку у Запорізькій області.
Як повідомлялося, від початку доби у Запорізькій області кілька разів оголошували повітряну тривогу. Під час тривоги, яка тривала від 10:41 до 12:43, у Запоріжжі пролунали вибухи.