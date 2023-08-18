Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: фото

Окупанти атакували місто під час тривоги.

У четвер, 18 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - написав Малашко.

Слід зауважити, що під час тривоги, об 11:33, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Ракетний удар по Запоріжжю. / Фото: Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя.

Як повідомлялося, від початку доби у Запорізькій області кілька разів оголошували повітряну тривогу. Під час тривоги, яка тривала від 10:41 до 12:43, у Запоріжжі пролунали вибухи.

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