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Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області: куди влучили

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області: куди влучили

Ракета. / Фото: Associated Press

Травмовано п'ятеро осіб.

Російські окупаційні війська у суботу, 30 вересня, завдали двох ракетних ударів по Запорізькій області. Росіяни вдарили по Матвіївській ОТГ.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. 

"Сьогодні від 10:06 до 10:20 військовими РФ завдано двох ракетних ударів (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п'ять будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок ракетної атаки поранення отримали п'ятеро осіб. Одну людину шпиталізували, а інші потерпілі отримали медичну допомогу на місці. 

Як повідомлялося, зранку 30 вересня під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. В ОВА попереджали про небезпеку балістичних ударів РФ.

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Перегляди
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