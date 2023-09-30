Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області: куди влучили

Російські окупаційні війська у суботу, 30 вересня, завдали двох ракетних ударів по Запорізькій області. Росіяни вдарили по Матвіївській ОТГ.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Сьогодні від 10:06 до 10:20 військовими РФ завдано двох ракетних ударів (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п'ять будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок ракетної атаки поранення отримали п'ятеро осіб. Одну людину шпиталізували, а інші потерпілі отримали медичну допомогу на місці.

Як повідомлялося, зранку 30 вересня під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. В ОВА попереджали про небезпеку балістичних ударів РФ.

Читайте також: