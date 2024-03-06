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Росіяни вдарили ракетами С-300 по Покровську: наслідки "прильотів"

Росіяни вдарили ракетами С-300 по Покровську: наслідки "прильотів"

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Зокрема, пошкоджено житлові будинки.

Вночі проти 6 березня російські війська завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки поранено одну людину.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Серед ночі росіяни ударили по Покровську. Близько першої години ночі ворог випустив по місту чотири ракети С-300", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок ударів пошкоджено 11 багатоповерхівок, три приватні будинки і три адмінбудівлі.

Наслідки атаки на Покровськ. Фото: Вадим Філашкін. / ©
Наслідки атаки на Покровськ. Фото: Вадим Філашкін.

Як повідомлялося, днями окупанти вгатили ракетами по житловому району Покровська. Внаслідок атаки пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, три приватних домогосподарства та два заклади освіти. Люди не постраждали.

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