Росіяни вдарили ракетами С-300 по селу на Харківщині: влучили біля Будинку культури

У вівторок, 31 січня, російські окупанти вдарили попередньо двома ракетами С-300 по селу Шипувате Куп'янського району Харківської області. Окрім цього сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом впродовж минулої доби окупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих.

У селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

"На лінії зіткнення наші військові надійно тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, впродовж 30 січня внаслідок ворожого обстрілу Харківської області загинув загинув 62-річний цивільний чоловік, а 83-річну жінку госпіталізували з пораненням.

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