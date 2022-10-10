Росіяни вдарили ракетами в 12 областях і Києві, загинуло 11 осіб: ДСНС про наслідки ворожих атак

Частково порушено електропостачання у 15 областях. Читайте останні новини України на ТСН.ua.

У понеділок, 10 жовтня, Російська Федерація завдала масових ракетних ударів по території України. Станом на 17:00 сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначаєтьсяю що частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська областях та у м. Київ.

Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Станом на 11:35 відомо, що окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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