Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість потерпілих зростає

Серед потерпілих - немовля.
У Дніпрі зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці 28 червня. Наразі відомо про 13 травмованих осіб.
Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції.
"Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян. Серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки", - йдеться у повідомленні.
Фахівці ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару - це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.
У сюжеті ТСН повідомили, що серед потерпілих є рятувальник. Він отримав ушкодження через один з обвалів. Наразі у медзакладі залишається один чоловік. Він тримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Пошуково-рятувальна операція досі не завершена, триває розбір завалів.
Нагадаємо, ввечері 28 червня армія РФ завдала ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Дніпрі. Одна людина загинула.
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