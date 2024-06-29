Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість потерпілих зростає

У Дніпрі зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці 28 червня. Наразі відомо про 13 травмованих осіб.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції.

"Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян. Серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки", - йдеться у повідомленні.

Фахівці ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару - це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

У сюжеті ТСН повідомили, що серед потерпілих є рятувальник. Він отримав ушкодження через один з обвалів. Наразі у медзакладі залишається один чоловік. Він тримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Пошуково-рятувальна операція досі не завершена, триває розбір завалів.

Нагадаємо, ввечері 28 червня армія РФ завдала ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Дніпрі. Одна людина загинула.

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