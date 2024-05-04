Росіяни вдарили ракетою по Кіровоградській області: що відомо про влучання

Одна людина отримала травми.
Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Кіровоградській області. Внаслідок ворожої атаки сталося влучання на території регіону.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
"Ворог здійснив ракетний удар з тактичної авіації в напрямку Кіровоградщини із застосуванням крилатої ракети. Ймовірно. Х-59. На жаль, є влучання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранено одну людину. Крім того, внаслідок "прильоту" пошкоджено 20 приватних житлових будинків, чотири господарчі будівлі та газогін.
Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала дронами Дніпропетровщину. У Павлоградському районі сили ППО збили п'ять дронів. Втім, є пошкодження об'єкта інфраструктури.
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