Росіяни вдарили ракетою по Кіровоградській області: що відомо про влучання

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Кіровоградській області. Внаслідок ворожої атаки сталося влучання на території регіону.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог здійснив ракетний удар з тактичної авіації в напрямку Кіровоградщини із застосуванням крилатої ракети. Ймовірно. Х-59. На жаль, є влучання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранено одну людину. Крім того, внаслідок "прильоту" пошкоджено 20 приватних житлових будинків, чотири господарчі будівлі та газогін.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала дронами Дніпропетровщину. У Павлоградському районі сили ППО збили п'ять дронів. Втім, є пошкодження об'єкта інфраструктури.

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