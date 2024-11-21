Росіяни вдарили ракетою по Кривому Розі: влада повідомила перші деталі

У четвер, 21 листопада, російська армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Окупанти влучили в адміністративну будівлю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені житлові двоповерхівки", - поінформував чиновник.

Своєю чергою, керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок російського обстрілу відомо про понад десятьох потерпілих.

"Відомо про 13 поранених, з них двоє дітей. Двоє дорослих - у тяжкому стані. Всім надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

На місці "прильоту" в адміністративну будівлю розпочато аварійно-рятувальну операцію. За попередньою інформацією, пошкоджено близько десяти житлових будинків.

Нагадаємо, близько 10:30 21 листопада у Кривому Розі сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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