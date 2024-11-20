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Росіяни вдарили ракетою по Прилуках: які наслідки (фото)

Росіяни вдарили ракетою по Прилуках: які наслідки (фото)

Фото: Національна поліція України

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Ввечері 19 листопада окупаційна російська армія завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області.Ракета поцілила в адміністративну будівлю.

Про це повідомив очільник  Чернігівської обласної військової адміністрації Валерій Чаус. 

"Внаслідок влучання сталася пожежа в адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці", - поінформував чиновник.

Внаслідок удару росіян поранення отримав 70-річний чоловік. Його шпиталізували до медзакладу. 

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