Росіяни вдарили ракетою по Прилуках: які наслідки (фото)

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Ввечері 19 листопада окупаційна російська армія завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області.Ракета поцілила в адміністративну будівлю.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Валерій Чаус.
"Внаслідок влучання сталася пожежа в адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці", - поінформував чиновник.
Внаслідок удару росіян поранення отримав 70-річний чоловік. Його шпиталізували до медзакладу.