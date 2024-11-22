Росіяни вдарили "Шахедами" по Хмельницькій області: які наслідки атаки

Зранку п'ятниці, 22 листопада, російська армія атакувала безпілотниками Хмельницьку область. Спрацювали сили ППО, але є руйнування.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За інформацією очільника ОВА, вранці протиповітряна оборона знищила чотири БпЛа типу "Shahed".

"Внаслідок атаки пошкоджено дахи будинку, господарських приміщень та автомобіль. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило", - наголосив Тюрін.

Як повідомлялося, близько 08:00 під час повітряної тривоги у Хмельницькій області лунали вибухи. Повідомлялося про небезпеку безпілотників.

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