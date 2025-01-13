Росіяни вдарили "Шахедами" по Україні: де вибухало та які наслідки

У ніч проти 13 січня 2025 року росіяни знову атакували Україну.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 110 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту (попередньо без жертв та постраждалих).

"31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Києві дрон влучив у 16-поверховий будинок.

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