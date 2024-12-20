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Росіяни вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Запоріжжі: серед постраждалих – дитина

Росіяни вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Запоріжжі: серед постраждалих – дитина

Наслідки атаки росіян / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Наразі "шахедна" атака на місто триває.

У п'ятницю ввечері, 20 грудня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із "шахедів" влучив по багатоповерхівці.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"12-річний хлопчик та жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги.

Після цього голова повідомив, що кількість поранених зросла до 4 людей.

Нагадаємо, чутки про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя поширюються ще з березня і вони є частиною ворожої ІПСО.

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