Напередодні, 10 червня, росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову. У лікарні помер чоловік, що постраждав від обстрілу РФ.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У лікарні сьогодні вранці помер постраждалий від вчорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятівники витягали з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що окупанти завдали масованих авіаударів по житлових кварталах Харкова. Було пошкоджено житлові та господарчі будівлі, сталися пожежі. У ДСНС повідомляли, що кілька годин тривала операція з порятунку чоловіка 1947 року народження, який опинився під завалами власного будинку. Його шпиталізували до медзакладу.

Як повідомлялося, 10 червня РФ скинула три КАБи на Харків. У місті лунали вибухи.На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки.

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