Росіяни вдарили, ймовірно, С-300 по Пересічному Харківської області: що відомо про постраждалих

Ймовірно, ворог атакував населений пункт ракетою С-300.
У суботу, 7 жовтня, приблизно о 10:00 ворог здійснив ракетний обстріл смт Пересічне Харківського району. Внаслідок влучання ракети у житловий квартал постраждали двоє цивільних чоловіків та жінка, пошкоджено автомобілі людей.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками армії РФ.
Нагадаємо, 5 жовтня, російські окупанти завдали удару по селищу Гроза, що на Харківщині, вбивши 52 людини. Служби працюють, щоб встановити особи відповідальних за обстріл росіян.
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