Росіяни вдарили, ймовірно, С-300 по Пересічному Харківської області: що відомо про постраждалих

У суботу, 7 жовтня, приблизно о 10:00 ворог здійснив ракетний обстріл смт Пересічне Харківського району. Внаслідок влучання ракети у житловий квартал постраждали двоє цивільних чоловіків та жінка, пошкоджено автомобілі людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Удар по Пересічному Харківської області 7 жовтня

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Удар по Пересічному Харківської області 7 жовтня

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками армії РФ.

Нагадаємо, 5 жовтня, російські окупанти завдали удару по селищу Гроза, що на Харківщині, вбивши 52 людини. Служби працюють, щоб встановити особи відповідальних за обстріл росіян.

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