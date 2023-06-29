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Росіяни вдарили з артилерії по Херсонщині: біля власного будинку загинула жінка (фото)

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Росіяни вдарили з артилерії по Херсонщині: біля власного будинку загинула жінка (фото)

Зранку 29 червня РФ обстріляла Херсонщину, загинула жінка. / Фото: Associated Press

Пошкоджено будинки.

Зранку 29 червня російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерську громаду, що в Херсонській області. Загинула жінка. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл. Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови, несумісні із життям", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, ще одна місцева мешканка отримала поранення. Зазначається, уламками пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерську громаду на Херсонщині. / © Офіс генерального прокурора
Російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерську громаду на Херсонщині. / Фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

В Херсонській ОВА повідомили, що постраждав 20-річний хлопець. В нього контузія та поранення обличчя. У Білозерці внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків. / ©
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.
Внаслідок удар РФ загинула жінка. / © Херсонська ОДА
Внаслідок удар РФ загинула жінка. / Фото: Херсонська ОДА

Як повідомлялося, 28 червня російські окупанти завдала удару по Вовчанській громаді, що в Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє чоловіків, які перебували біля своїх будинків. 

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Дата публікації
Перегляди
281
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