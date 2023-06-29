Росіяни вдарили з артилерії по Херсонщині: біля власного будинку загинула жінка (фото)

Зранку 29 червня російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерську громаду, що в Херсонській області. Загинула жінка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл. Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови, несумісні із життям", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще одна місцева мешканка отримала поранення. Зазначається, уламками пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерську громаду на Херсонщині. / Фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

В Херсонській ОВА повідомили, що постраждав 20-річний хлопець. В нього контузія та поранення обличчя. У Білозерці внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.

Внаслідок удар РФ загинула жінка. / Фото: Херсонська ОДА

Як повідомлялося, 28 червня російські окупанти завдала удару по Вовчанській громаді, що в Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє чоловіків, які перебували біля своїх будинків.

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