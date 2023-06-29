Росіяни вдарили з артилерії по Херсонщині: біля власного будинку загинула жінка (фото)

Пошкоджено будинки.
Зранку 29 червня російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерську громаду, що в Херсонській області. Загинула жінка.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл. Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови, несумісні із життям", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ще одна місцева мешканка отримала поранення. Зазначається, уламками пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
В Херсонській ОВА повідомили, що постраждав 20-річний хлопець. В нього контузія та поранення обличчя. У Білозерці внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.
Як повідомлялося, 28 червня російські окупанти завдала удару по Вовчанській громаді, що в Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє чоловіків, які перебували біля своїх будинків.