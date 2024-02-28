Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю: загинула жінка

У середу, 28 лютого, армія Путіна вдарила з артилерії по Нікополю, внаслідок чого загинула 61-річна жінка.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, трагедія сталася після обіду. Наслідки атаки уточнюється.

"Знову кров мирних – на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного", - додав Лисак.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетного удару на Дніпро, яку загарбники здійснили ввечері, 25 лютого, чотири особи отримали поранення, також було пошкоджено близько десятка будинків.

Додамо, у середу, 28 лютого, окупанти вдарили КАБами по центру Куп'янська Харківської області. Станом на 15:25 відомо про двох загиблих.

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