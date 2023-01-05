Росіяни вдарили з артилерії по селу на Запоріжжі: двоє людей загинули, троє поранені

Двоє працівників сільради потрапили під обстріл, коли їхали видавати дрова місцевим жителям.

Сьогодні зранку, 5 січня, росіяни з артилерії обстріляли село Приморське у Запорізькій області. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Внаслідок вранішнього артобстрілу села Приморське у Степногірській територіальній громаді двоє людей загинули, ще три отримали поранення. Один загиблий і один поранений - працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам", - розповів Старух.

Обстріл Запорізької області

Як інформує Запорізька ОВА з посиланням на дані поліції, за минулу добу, 4 січня, окупанти обстріляли райони 15 населених пунктів Запорізької області. До правоохоронців надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури внаслідок атаки росіян.

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