Росіяни можуть вдарити по школах ракетами та дронами: Подоляк не виключає такої загрози

За 1,5 року війни ми чітко переконалися в тому, що наш ворог – підступний і цинічний.

Україна була готова до 1 вересня. Провокації на кшталт сьогоднішнього повідомлення про замінування шкіл у Києві будуть і надалі.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Треба бути готовими

Як зазначає радник ОП, навіщо росіянам було мінувати і продовжувати виконувати ці функції фіктивного мінування, якщо вони можуть підняти Міг-31. Вони можуть постійно провокувати у нас сирени, тобто повітряну загрозу, і таким чином можуть впливати на той чи інший соціальний процес.

"Безумовно, ми це все передбачаємо, розуміємо, що всі ці провокації будуть. Безумовно, розуміємо, що у нас буде з вами цей навчальний рік також комбінованим, тобто частково діти будуть онлайн вчитися, частково офлайн", – констатував радник.

Важливо, щоб у кожній школі була добре відпрацьована система бомбосховищ. "Росіяни до цього вдаватимуться: до всього цього фіктивного і мінування, і не фіктивного підйому літаків, і до провокацій, і навіть до обстрілів ракетних чи дронових", – запевнив Подоляк.

Це потрібно розуміти, а відтак – відповідально ставитися до сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилося.

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