Росіяни вдають з себе воїнів ЗСУ і заявляють про "другий Бахмут" в Авдіївці: у ЦПД розкрили черговий фейк

Ворожі Telegram-канали поширюють фейк, основою якого стало постановочне відео, опубліковане від імені українських захисників із 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Актори" на відео звертаються до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через нібито патову ситуацію на Авдіївському відтинку фронту. Росіяни повторюють пропагандистське кліше про нібито "другий Бахмут". У записі йдеться про нібито значні втрати підрозділу, відсутність боєприпасів та медичного забезпечення, а також самовільне залишення утримуваних позицій іншими українськими підрозділами.

"Застерігаємо! Це відео є постановочним, а інформація, озвучена на записі, не відповідає дійсності, що підтверджується офіційним зверненням 53 ОМБр. Поширюючи подібні матеріали, ворог намагається деморалізувати українців та зламати наш спротив", - кажуть у ЦПД.

Своєю чергою, самі військові з 53-ї ОМБр підтверджують, що відео росіян є фейковим і наголошують, що за понад рік безкінечних штурмів, окупанти не мають жодного результату, тому покладають останні надії на свої дешеві ІПСО.

"У невдалій спробі деморалізувати ЗСУ, актори які ніколи не отримають "Оскара", намагаються зіграти воїнів 53-ї ОМБр. Але таланту їм не вистачає - Станіславський би не повірив! Військовослужбовці 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха продовжують стримувати російсько-окупаційні війська... Моральний стан наших військовослужбовців на високому рівні, проблеми з забезпеченням відсутні. Нам вистачить і сил і засобів звільнити кожен сантиметр нашої рідної землі", - кажуть військові.

Нагадаємо, американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що в районі Бахмута на Донеччині темпи російського штурму знижуються порівняно з двотижневою давниною.

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