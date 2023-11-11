Росіяни вербують українських дітей і змушують їх "мінувати" школи – Лубінець

Росіяни вербують українських дітей з території РФ та змушують їх повідомляти про "мінування" шкіл та інших закладів.

Про це заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що це стало масовим явищем.

За його словами, для того, щоб протидіяти цьому необхідно здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми у навчальних закладах.

"Їм потрібно чітко донести: вас росіяни хочуть використовувати у своїх злочинних діях", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен заявив, що його Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами.

Нагадаємо, підліток з окупованого росіянами Маріуполя Богдан Єрмохін, якого незаконно депортували до Росії і вручили повістку, скоро повернеться до України.

Читайте також: