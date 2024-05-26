Росіяни вгатили по аеропорту у Запоріжжі: нардеп показав фото

Нардеп опублікував фото, який був Запорізький аеропорт до початку повномасштабного вторгнення і зараз.

Російські окупанти вдарили по аеропорту у Запоріжжі.

Про це повідомляє народний депутат України Муса Магомедов у своєму Facebook.

"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому… для тих, хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло. Відбудуємо, та помстимося. За донецький, за луганський, за запорізький", – написав Магомедов.

Він опублікував фото, який був Запорізький аеропорт до початку повномасштабного вторгнення і зараз.

Запорізький аеродром до початку вторгнення

Запорізький аеропорт зараз

Судячи з опублікованих кадрів, суттєвих пошкоджень відносно нещодавно відремонтована будівля аеропорту.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації поки не коментували атаку.