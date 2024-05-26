Росіяни вгатили по аеропорту у Запоріжжі: нардеп показав фото

Нардеп опублікував фото, який був Запорізький аеропорт до початку повномасштабного вторгнення і зараз.
Російські окупанти вдарили по аеропорту у Запоріжжі.
Про це повідомляє народний депутат України Муса Магомедов у своєму Facebook.
"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому… для тих, хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло. Відбудуємо, та помстимося. За донецький, за луганський, за запорізький", – написав Магомедов.
Він опублікував фото, який був Запорізький аеропорт до початку повномасштабного вторгнення і зараз.
Судячи з опублікованих кадрів, суттєвих пошкоджень відносно нещодавно відремонтована будівля аеропорту.
У Запорізькій обласній військовій адміністрації поки не коментували атаку.
У Мережі також пригадали, яким був аеропорт у Запоріжжі до початку великого вторгнення.
Нагадаємо, що рівно десять років тому, в ніч на 26 травня 2014 року, розпочався перший бій за контроль над Донецьким аеропортом.
Раніше повідомлялося, що вчора, 25 травня, російські війська атакували харківський гіпермаркет "Епіцентр". Усередині приміщення було кілька сотень людей.
Станом на 16:11 неділі, 26 травня, відомо про 16 людей, які загинули внаслідок удару окупантів по харківському "Епіцентру".
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