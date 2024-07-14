Росіяни повторно вгатили по Херсону: куди стався приліт (фото)

Від влучення боєприпасу загорілося складське приміщення та сухостій.

Російські окупанти здійснили черговий обстріл околиць Херсону. Після влучення загорілося складське приміщення та сухостій.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, окупанти здійснили обстріл околиць Херсона. Від влучення боєприпасу загорілося складське приміщення та сухостій.

“Вогнеборці прибули за викликом та почали гасити пожежу, а ворог здійснив повторні удари. Вогнеборці були вимушені відійти в безпечне місце, вже в підрозділі один з рятувальників відчув погане самопочуття. Медики оглянули вогнеборця, за попередніми даними в нього акубаротравма”, - розповіли в ДСНС України.

На виїзді із Києва горить ліс: у Мережі з'явилися відео масштабної пожежі

Нагадаємо, що окупанти потужно тиснуть на Покровському напрямку.

Читайте також: