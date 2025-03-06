Росіяни вгатили по Сумах: деталі атаки (фото)

У ніч проти 6 березня 2025 року по Сумах відбулася атака російських безпілотників.

Про наслідки повідомили у Національній поліції.

"Через обстріл загинув 32-річний чоловік, який, ймовірно працював охоронцем. На місці працювали всі екстрені служби. Поліцейські зафіксували наслідки влучання та зібрали докази", - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки

Нагадаємо, вночі росіяни знову завдали ударів безпілотниками по обласному центру, один з яких влучив у складські приміщення на околиці міста.

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