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Росіяни вдарили по Торецьку на Донеччині: пошкоджено будівлю пожежної частини

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни вдарили по Торецьку на Донеччині: пошкоджено будівлю пожежної частини

Наслідки ворожої атаки на Донеччині 14 грудня

Росіяни продовжують завдават ударів по Україні.

У Донецькій області внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено будівлю пожежної частини.

Про це інформує ДСНС.

Окупаційні війська обстріляли місто Торецьк.

"Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та внутрішнє оздоблення будівлі пожежної частини ДСНС", - йдеться в повідомленні.

На щастя, постраждалих серед особового складу та пошкодження техніки немає.

Наслідки ворожої атаки на Донеччині 14 грудня / ©
Наслідки ворожої атаки на Донеччині 14 грудня

Також ми писали, що в ніч проти 14 грудня росіяни завдали масованої атаки “Шахедами” по Україні. Понад чотири десятки іранських БПЛА спробували прорвати українську ППО. Били і балістикою. Найбільше дісталося Одесі.

Додамо, у четвер зранку, 14 грудня, Києві та області оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" також Чернігівська область. Існує небезпека ракетного удару. 

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Дата публікації
Перегляди
111
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