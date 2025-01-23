Росіяни вгатили по Запоріжжю: є загиблий і 24 поранених

Під завалами будинку, який зазнав удару, опинились люди.

У ніч проти 23 січня росіяни завдали кількох потужних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого обвалився житловий будинок, а під завалами опинились люди.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, загинув 47-річний чоловік. Загалом поранення отримали 24 особи, серед них двомісячне немовля.

Крім того, Федоров показав фото наслідків атаки.

За словами Федорова, серед постраждалих четверо — це співробітники ДСНС, яких вже доправили до лікарні.

Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.

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