Росіяни вгатили ракетою поблизу школи у Дніпрі: що відомо про постраждалих

Постраждало 5 людей.
Внаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджений один із закладів освіти. На щастя, жертв серед дітей немає.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як зазначив Лисак, у момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров'я та, можливо, життя хлопців і дівчат.
"Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії. Ще раз прошу: завжди дотримуйтеся правил безпеки. Це рятує", – наголосив він.
При цьому, додали в ОВА, серед постраждалих – 5 людей.
Кількість постраждалих зросла
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася. За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей – від 14 до 17 років. Всім надають медичну допомогу.
"Серед потерпілих й п'ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості", – зазначив Лисак.
Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, ворог завдав ракетного удару по Дніпру. На жаль, є постраждалі.
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