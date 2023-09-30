Росіяни видали фейк про російський паспорт Зеленської – відео

Найкраще, що вміють росіяни, це брехати.
Окупанти зняли черговий пропагандистський ролик, який вражає своєю абсурдністю та незграбністю. Так, під час обшуків у квартирі Володимира Зеленського у Ялті вони нібито знайшли російський паспорт його дружини.
Про е повідомляє телеграм-канал "Катарсис".
"Як і очікувалося, взяли перше фото з інтернету. Ну, а нащо заморочуватися, якщо бидло схаває", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Олена Зеленська провела онлайн-зустріч зі своєю німецькою колегою Ельке Бюденбендер.
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