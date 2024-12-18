Росіяни видають жителям Маріуполя ордери на "безхозні квартири": подробиці

Маріупольцям, які втратили житло 2022 року через російські обстріли, почали видавати ордери на так звані "безхозні квартири", тобто на квартири маріупольців, які виїхали з міста через блокаду та окупацію і тепер не в змозі повернутися.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Квартири, власники яких не з'являються у необхідні терміни з підтверджувальними документами, передаються до окупаційної влади. Після чого житло передається у якості компенсаційного. Це відбувається через те, що окупанти зруйнували майже 50% житлового фонду міста, а за більш ніж два роки будували лише комерційне — для продажу через іпотеку", – повідомляє міськрада.

Як зазначає мер Маріуполя Вадим Бойченко, це рішення суперечить усім юридичним нормам та ніколи не буде визнаним жодним міжнародним правом.

"Закликаю маріупольців не вестися на подібні провокації та маніпуляції. Зараз триває війна, на окупованій території не діють жодні цивілізовані юридичні норми та немає жодної гарантії захисту ваших прав", – зазначив мер Маріуполя.

Нагадаємо, аби вчергове не відкрилася вся правда про “відновлення” знищених російськими бомбардуваннями українських міст, місцеві колаборанти на ТОТ вдалися до хитромудрої схеми.

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