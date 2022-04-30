Росіяни відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку і шукають "дурнів" з "ДНР": СБУ перехопила розмову

Росіяни відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку і шукають "дурнів" з "ДНР": СБУ перехопила розмову

В російських окупантів починається паніка від хоч однієї згадки про Чорнобаївку, де Збройні сили України вже 17 разів розбили ворога.

Російські солати масово відмовляються йти у наступ у напрямку Чорнобаївки, що поблизу Херсона. Натомість шукають тих, хто готовий стати "гарматним м’ясом".

Про це свідчать розмови загарбників, які вдалося перехопили Службі безпеки Україні у Херсонській області.

На записі - розмова командира батальйону Збройних сил Російської Федерації з командиром роти, який прибув із поповненням з так званої "Донецької народної республіки".

Він каже, що понад половина військових відмовляються йти на Чорнобаївку.

"Сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо!". Вони тут стояли, їх послали туди (прим: на Чорнобаївку). Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, долбо*би, бл*дь? Куди ви сунетесь?!!". Ось через це почалася паніка", - скаржиться загарбник з "ДНР".

За його словами, після втечі росіян лише 5 із 20 людей "нового поповнення із "ДНР" погодилися йти в атаку. Щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Як повідомлялося, Росія, вочевидь, розпочала "серйозну" підготовку до 9 травня. Путіну ж треба продемонструвати росіянам якийсь підсумок 2,5 місяця війни проти України. Бо наразі є лише один – відкриття у Москві "посольств" "ДНР"/"ЛНР". Щодо воєнного театру дій на Донбасі та півдні Путін встановив "наполеонівські" плани, які радше нагадують спробу в лютому взяти всю Україну включно з Києвом.

Читайте також: