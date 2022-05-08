Росіяни відправляють на передову в Україні старших командирів, але це не допомагає - Британська розвідка

Росіяни відправляють на передову в Україні старших командирів, але це не допомагає - Британська розвідка

Через труднощі на полі бою в Україні росіяни на поле бою відправляють старших командирів.

Командири взяли на себе особисте керівництво операціями.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, у свою чергу, не набувають життєво важливого досвіду керівництва.

Однак присутність цих командирів на полі бою особливо не поліпшила ситуацію. Помилкові припущення щодо планування та невдачі в підтримці продовжують підривати прогрес Росії.

"Перебування командирів на передовій наражало їх на значний ризик, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів у цьому конфлікті. Це призвело до того, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою. Ці проблеми, ймовірно, залишаться незмінними, враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, призначених замість загиблих", - повідомляють у розвідці.

Нагадаємо, Венедіктова розповіла, як шукатимуть воєнних злочинців РФ, щоб притягти до відповідальності.

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