Росіяни вигадали новий спосіб обкрадання місцевих жителів на ТОТ: що відомо

Окупанти вирішили збільшити перелік "безгосподарчого майна". Це дозволить загарбникам "віджати" його у мешканців тимчасово окупованих територій, які залишили регіон.

Про це пише ЦНС.

Як працює "схема"

Річ у тім, що тепер росіяни фактично не визнають "довіреності", адже вимагають, щоб власник нерухомості вказав там країну, де розташована нерухомість. Проте на підставі українських документів зробити це неможливо.

"В результаті власнику майна треба повернутись на ТОТ, де його чекає фільтрація. Відтак це дозволяє ворогу збільшити кількість "безгосподарчого майна" й забрати його у родичів тих, хто лишив регіон", – йдеться у повідомленні.

Безумовно, усі ці юридичні папірці з гербом РФ не мають жодної юридичної сили, наголошують у підпіллі, вони є суто нікчемними.

"Після неодмінного звільнення територій усі майнові права повернуться власникам, а кожен дотичний до процесу грабування українців понесе відповідальність, як це було на звільнених районах Харківщини та Херсонщини", – акцентували у Центрі.

Раніше ми писали про те, що у ворога на ТОТ спостерігається дефіцит вчителів у школах. Гауляйтери тимчасово окупованої Луганщини поскаржились в Кремль на це.

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