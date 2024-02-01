Росіяни використовують хімічну зброю: скидають її з безпілотників

Сили оборони України зафіксували 626 випадків застосування російськими військовими боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами.

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, - пише Укрінформ.

"Намагаючись придушити опір українських військових, російські війська широко застосовують заборонену зброю. Порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, російські війська застосовують газові гранати та саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразливої дії, що скидаються з безпілотників", - сказала вона.

Також читайте Стало відомо, яку хімічну зброю РФ використовує на війні в Україні

Загарбники також здійснюють артилерійські обстріли із застосуванням хімічно небезпечних речовин, що є ще одним грубим порушенням правил ведення війни з боку російських військ.

"Сили оборони України вже задокументували 626 випадків застосування росіянами боєприпасів, що містять отруйні хімічні речовини, з яких 81 – лише у грудні. Частота такого застосування зростає, щодня фіксується до 10 випадків", - резюмувала український дипломат.

Додамо, окупанти збільшують застосування хімічної зброї у війні проти України. Можливо, у такий спосіб вони "випробовують" міжнародну реакцію, щоб потім розширити тип подібного озброєння.

Читайте також: