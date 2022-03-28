Росіяни використовують на Харківщині свою нову залпову систему дистанційного мінування "Земледелие"

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт використання Росією заборонених видів озброєння та посилювати санкції.

Російські військові вдаються до злочинних способів ураження цивільних громадян та здійснює мінування території України залповими дистанційними системами.

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Про це повідомила сьогодні, 28 березня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що на Харківщині російські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

За її словами, така система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу.

Фактично ворог може за дуже короткий термін замінувати значні площі. Омбудсменка додала, що російські загарбники здійснюють мінування хаотично і незалежно від місця чи території ведення бойових дій, що становить велику небезпеку передусім для мирного населення.

"Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Закликаю міжнародну спыльноту відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, за даними Асоціації саперів, понад 82,5 тисячі кв.км територій в Україні потребують розмінування.