РФ використовує новий маршрут транспортування окупантів на фронт – "АТЕШ"

Ворог вже зрозумів, що у Криму всюди дуже небезпечно, тому шукають нові шляхи.

Українські партизани встановили новий маршрут транспортування живої сили Росії в Джанкої. Військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.

Про це пише рух "АТЕШ".

В окупантів паніка

Цікаво, що загарбників дуже налякали недавні удари й великі втрати особового складу. Тож командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром та військове містечко біля нього для перетримки солдатів.

Транспортування окупантів у Джанкої

"Ми дізналися, що їх везуть до Калинівки. Також велика кількість військової поліції та співробітників ФСБ шукають коригувальників і, зокрема, нас. Підняли велику паніку, але все безрезультатно. Натомість ми змогли ідентифікувати їх уже на тому ж вокзалі", – підсумували в українському підпіллі.

Раніше партизани "АТЕШ" виявили ешелон із технікою окупантів.

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