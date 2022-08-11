Росіяни використовують Запорізьку АЕС як запобіжник від контрнаступу України - експерт

Росіяни шукають будь-які способи зупинити контрнаступ України, тому для цього вдаються до обстрілів найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що наступ окупантів не має успіху вже кілька тижнів. Тому вони вдаються до збройних провокацій на Запорізькій АЕС.

Про це Жданов розповів в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Їхній наступ вже другий тиждень не має успіху. Ми тримаємо оборону. Так, нам дуже важко, ми маємо втрати, але вони не можуть виконати політичне завдання із захоплення тієї ж Донецької області. До речі, вони навіть з Донецького напрямку знімали частину військ і перекидали їх на Запорізький, тому що з Запорізького війська пішли на Південнобузький напрямок. Тому зараз вони відтягнули війська", - розповів експерт.

Жданов пояснює, що окупанти шукають будь-які способи зупинити ЗСУ, "не залежно від їхньої гуманності та здорового глузду", адже Запорізька АЕС є найбільшою у Європі.

"Якщо у Чорнобилі було 250 тонн збагаченого урану в реакторі, то тут шість таких реакторів! Це 1500 тонн. Російська Федерація розташована ближче до кордонів України. Річка Дніпро яку використовують як охолоджувач реакторів, виходить на Крим. Практично Дніпро омиває північно-західне побережжя Криму. Тобто вони взагалі не рахуються ні з чим, аби отримати запобіжник від того, щоб Україна не наступала", - сказав експерт.

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Варто зазначити, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

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