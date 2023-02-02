Росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними порнографічні відео - омбудсмен

"Розцінки" за українську дитину сягають сотні тисяч рублів.

Громадяни країни-агресорки Росії викрадають дітей з України, а потім знімають із ними відео сексуального характеру. Жертвами стають діти, які не мають родичів.

Про це стало відомо із телеграм-каналів, повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його інформацією, "розцінки" за дитину сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який скоро піде до школи пропонують 250 тис. рублів (130 тис. грн).

"Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!", - написав український омбудсмен.

Він закликає Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.

Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО України

Нагадаємо, раніше розповідали щемливц історії підлітка з Маріуполя, якого росіяни депортували до Москви і забороняли говорити українською.