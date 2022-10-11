Росіяни викрали заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу

Російські окупанти у понеділок, 10 жовтня, викрали заступника гендиректора Запорізької атомної електростанції із персоналу Валерія Мартинюка. Його тримають у невідомому місті. Ймовірно, до нього застосовуюють притаманні їм методи катування та залякування.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатома".

"Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", - йдеться у повідомленні.

НАЕК звертається до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

"Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити. Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України", - наголошують у заяві.

Ситуація на ЗАЕС

30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодару. Авто зупинили, а його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 3 жовтня окупанти відпустили гендиректора АЕС. Мурашов вирішив відмовитися від своїх обов'язків.

Згодом російський президент Володимир Путін наказав прийняти у федеральну власність Запорізьку АЕС. Згідно з текстом, нагляд та використання атомної енергії ЗАЕС визначено до 1 січня 2028 року.

В українській розвідці 11 жовтня повідомили, що окупанти все ще тримають всі шість блоків АЕС у "холодному стані". Наразі живлення ЗАЕС, а також систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

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