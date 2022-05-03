Росіяни вимагають обмінювати цивільних українців на своїх військових

Росіяни вимагають обмінювати цивільних українців на своїх військових

Росіяни вимагають обміняти українських полонених цивільних осіб на своїх військових.

Серед українців у російському полоні досі перебувають жінки, а також голови міст та громад.

Про це повідомляє Телеканал Дом.

Попри це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що такий крок є незаконним.

"Женевські конвенції забороняють обмін цивільних на військових. Україна не піде на цей крок під тиском Росії", - заявила Верещук.

За її словами, РФ здійснює акти тероризму, коли бере в заручники цивільних, аби потім вимагати обміну на військових.

Верещук наголошує, що військових потрібно обмінювати на військових, а цивільних заручників взагалі повинні відпустити без жодних умов.

Нагадаємо, до Запоріжжя нарешті прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.

Павло Кириленко розповів про подальші плани щодо евакуації з Маріуполя

Читайте також: