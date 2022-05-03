Росіяни вимагають обмінювати цивільних українців на своїх військових

Росіяни вимагають обміняти українських полонених цивільних осіб на своїх військових.
Серед українців у російському полоні досі перебувають жінки, а також голови міст та громад.
Про це повідомляє Телеканал Дом.
Попри це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що такий крок є незаконним.
"Женевські конвенції забороняють обмін цивільних на військових. Україна не піде на цей крок під тиском Росії", - заявила Верещук.
За її словами, РФ здійснює акти тероризму, коли бере в заручники цивільних, аби потім вимагати обміну на військових.
Верещук наголошує, що військових потрібно обмінювати на військових, а цивільних заручників взагалі повинні відпустити без жодних умов.
Нагадаємо, до Запоріжжя нарешті прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.
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