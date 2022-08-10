Росіяни виманюють у мешканців Херсона гроші та відбирають у людей житло - радник мера

Росіяни вимагають у мешканців міста платити за комунальні послуги на їхні рахунки. Зокрема, за енергоносії, які надає Україна.

Про це сказав радник міського голови Херсона Роман Головня в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

"Не дивлячись ні на що наша держава продовжує постачати на окуповані території енергоносії. Окупанти їх крадуть та виманюють з людей ті рублі, які вони їм роздали", - сказав він.

Окупанти відомі також мародерством на підконтрольних їм територіях. За словами Головня, відомо про випадки відбирання у людей квартир, будинків, човнів та автомобілів.

"Відбувається масове мародерство, окупантів заселяють в приватне житло. Туди заселяються військові і структури поліції, які приїжають для контролю. Це спецслужби з сім’ями і представники "ЛДНР" із сім’ями", - наголошує представник мерії.

Як повідомлялося, у Мелітополі Запорізької області росіяни будь-якими способами примушують батьків, щоб діти йшли до школи 1 вересня. Крім того, тиснуть загарбники і на вчителів.

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