Росіяни випустили "Азбуку Херсона", де регіон вже називають "рускою землею"

Дітей в окупованому Херсоні будуть навчати за абеткою, де регіон вже називають "рускою землею". Росіяни випустили "Азбуку Херсона", автором якої є донецький сепаратист Олександр Кофман.

Про це повідомила колишня омбудсменка Людмила Денісова.

З її слів, у місцевих Telegram-каналах поширюють сторінки абетки. Зокрема, там пишуть про те, як Суворов гнав ворогів від російських берегів української Кінбурнської коси: "К - Кинбурнская коса, землив море полоса. Здесь Суворов гнал врагов о Российских берегов".

Людмила Денісова.

До слова, таку ж дитячу книжку "Азбука Донбаса" окупанти вже випустили минулого року в ОРДЛО, вступне слово до якої написав Денис Пушилін.

Автор публікацій в азбуці Кофман на своїй сторінці в Telegram пообіцяв, що вже найближчим часом видати такі самі твори для дтей Одеської, Дніпропетровтскоі, Львівської, Тернопільської та інших українських областей.

Людмила Денісова.

Денісова наголошує, що такі дії РФ - це пряме порушення Конвенції ООН про права дитини.

Як повідомлялося, російські окупанти всіма силами намагаються розпочати освітній процес у навчальних закладах Маріуполя. До школи №4, навчання у якій планують розпочати, завезли п'ять тисяч підручників для початкової та середньої школи. Усі книги написані російською мовою.

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