Росіяни випустили дві ракети С-300 по Селидовому: що відомо (фото)

Вночі проти 19 березня російські війська обстріляли Селидове в Донецькій області. Поранення отримали четверо місцевих мешканців.

Про це повідомили у Селидівській міській військовій адміністрації.

"Приблизно о 02.30 російські війська обстріляли місто Селидово двома ракетами С-300. Поранено чотирьох цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ракетних ударів також пошкоджено 24 приватних домоволодіння.

Війська РФ обстріляли ракетами С-300 Селидове вночі проти 19 березня. Фото: Селидівська МВА.

Нагадаємо, вночі проти 12 березня росіяни випустили шість ракет по Селидовому. Одна ракета влучила по території житлового кварталу. Внаслідок атаки росіян пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків.

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