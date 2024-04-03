Росіяни випустили п'ять ракет по Селидовому: що відомо про наслідки (фото)

Вночі 3 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Селидовому Донецької області. Окупанти випустили по місту п'ять ракет С-300.

Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

"Російські війська продовжують терор проти цивільного населення Селидівської громади. Сьогодні окупаційні війська обстріляли місто Селидове п'ятьма ракетами. Попередньо, С-300", - йдеться у повідомленні

Внаслідок обстрілу пошкоджено сім адмінбудівель, 12 багатоповерхових та вісім приватних житлових будинків. Зазначається, що наразі інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки "прильотів" у Селидовому

Росіяни випустили п'ять ракет по Селидовому вночі 3 квітня. Фото: МВА.

Росіяни випустили п'ять ракет по Селидовому вночі 3 квітня. Фото: МВА.

Росіяни випустили п'ять ракет по Селидовому вночі 3 квітня. Фото: МВА.

Як повідомлялося, росіяни вбили у селі Новоосинове в Харківській області дитину. 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні.

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