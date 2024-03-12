Росіяни випустили шість ракет по Селидовому: що відомо про влучання (фото)

Після опівночі 12 березня російські війська завдали ракетних ударів по Селидовому Донецької області. Окупанти випустили по місту шість ракет С-300.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Одна ракета влучила по території житлового кварталу. Внаслідок "прильоту" поранення отримали двоє сестер, яким 30 і 35 років. Жінок шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями.

Внаслідок атаки росіян пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, два гаражі, п'ять автомобілів та лінії електропередач.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки "прильотів" у Селидовому

Вночі 12 березня росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Селидовому. / Фото: Офіс генерального прокурора

Вночі 12 березня росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Селидовому. / Фото: Офіс генерального прокурора

Вночі 12 березня росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Селидовому. / Фото: Офіс генерального прокурора

Вночі 12 березня росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Селидовому. / Фото: Офіс генерального прокурора

Вночі 12 березня росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Селидовому. / Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, вночі російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську. Внаслідок авіаудару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку.

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