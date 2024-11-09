Росіяни вивели у Чорне море корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр"

Станом на 06:00 09.11.2024 року в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це інформують Воєнно-морські Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Також в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

агадаємо, Росія змінила базування Чорноморського флоту через загрозу атак українських дронів.

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