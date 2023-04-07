Росіяни вивели у Чорне море вісім кораблів: скільки "Калібрів" мають окупанти в акваторії

Станом на ранок 7 квітня у Чорному морі зменшився шторм, а тому російські війська вивели в його акваторію вісім кораблів.

Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

Зазначається, що серед ворожого флоту є один надводний ракетоносій. Він може бути споряджений вісьмома "Калібрами".

"Загроза ракетного удару залишається високою. Мінна небезпека вздовж узбережжя на тлі штормової погоди - підвищена. Не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь алгоритму дій під час повітряної тривоги", - наголошують військові ЗСУ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в Росії критично знизився рівень запасу ракет. Таке зниження свідчить про те, що у РФ їх залишилося не багато. Втім, наголосив Данілов, це не означає, що така загроза зникла.

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