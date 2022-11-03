Росіяни вивезли дітей з інтернатів Херсона і поселили на базі психіатричної лікарні в Криму

Російські окупанти з інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. Дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Також загарбники на територію Криму перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Окрім цього росіяни продовжують незаконно "евакуйовувати" жителів Херсонської області з правого берега Дніпра. Щоб заохотити людей до переїзду, місцевим пропонують отримати так звані "житлові сертифікати" на придбання житла в РФ.

"В рамках "евакуації" місцевих жителів примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне військові зс рф. У місцевих відбирають автомобілі для використання окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці.

"Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення", - додали в ГУР.

Ситуація в Херсоні та області

З будівлі Херсонської ОДА зникнув російський прапор. Українска сторона припускає, що окупанти зробили це навмисне, бо готують провокації.

В Міноборони не виключають, що окупанти перевдягаються у цивільний одяг, аби чинити провокації і тероризувати місцеве населення. І такі випадки є не лише у Херсоні. Росіяни намагаються створити "картинку" для своїх ЗМІ, що нібито українські війська, зайшовши в місто, почнуть обстрілювати цивільне населення.

Окупаційна "влада" намагається всіляко змусити людей "евакуюватися" з Херсонщини. Зокрема, місцевим відключають електрику й воду, блокують доступ до Інтернету. Крім того, росіяни лякають ракетними ударами з боку ЗСУ.

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