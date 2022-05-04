Росіяни вивезли з окупованої Луганщини 100 тис. тонн зерна: посівну не розпочато

З окупованої території Луганської області російські окупанти вивезли або знищили обсяг потреб жителів регіону у зернових майже на три роки.

За даними Міністра аграрної політики та продовольства, вивезено близько 100 тисяч тонн зерна. Наразі на Луганщині посівну не розпочато.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, сто тисяч тонн - це тільки перевірені дані, але скільки насправді - невідомо. Крім того, 30 тисяч тонн зерна було знищено на елеваторі в Рубіжному.

"Хліба немає зараз і поки що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду", - наголосив очільник області.

До слова, річна потреба Луганщини у її межах до 24 лютого 2022 року складала 60 тисяч тонн зерна. Разом із окупованими територями 2014-го - 240 тисяч тонн. Втім, понад 90% землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував 2022-го, де ще тривають бої.

"Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року. Наразі єдиним регіоном, де не розпочато посівну кампанію, є наш. Росіянам це нецікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед?", - наголосив Сергій Гайдай.

Як повідомлялося, окупанти крадуть зерно у фермерів Запорізької області, або купують за двічі меншими цінами. Зокрема, загарбники змушують фермерів Запорізької області продавати зерно до РФ та Криму.

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