Росіяни виводять ракетоносії з Криму: чому це важливо і як це вплине на кількість обстрілів України

Вихід з Криму є дуже важливим з точки зору моральної шкоди та обслуговування обладнання.

Після чергової атаки ЗСУ росіяни переміщують свої кораблі до флоту до Краснодарського краю Росії та на окуповану частину Грузії. Звідти вони зможуть завдавати ударів по Україні, але постає інша проблема – ремонт суден.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник, пише 24 Канал.

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Як підкреслив Черник, найголовніша й найнебезпечніша компонента Чорноморського флоту – це ракетоносії під ракету "Калібр". Сьогодні росіяни мають:

щонайменше три класи малих ракетних кораблів "Буян-М", "Каракур" та "Василь Биков";

два важкі фрегати класу "Адмірал Макаров";

мінімум 4 дизельно-електричні підводні човни класу "Варшав'янка".

Надводні судна мають пускову установку на 8 ракет, а підводні – можуть застосовувати до 4 ракет одночасно. У робочому стані перебуває від 15 до 20 ракетоносіїв. Діаметр Чорного моря з півночі на південь, зауважує експерт, становить приблизно 600 кілометрів. Технічні характеристики ракети "Калібр" 2,5 тисячі кілометрів. Судно має запас ходу до 60 діб автономного плавання зі швидкістю у межах 17 вузлів (один становить до 1,5 кілометри).

З огляду на ці фактори, на жаль, в росіян залишається можливість завдавати ударів. Для цього потрібно лише вийти, до прикладу, з грузинської бази на середину акваторії Чорного моря. І це не є проблемою для ракетоносія.

"Те, що вони виходять із Криму, матиме важку моральну шкоду. Є ще й практичний момент, адже російські загарбники не матимуть місця для ремонту своїх судна. Знищення як мінімум двох сухих доків – це приціл на майбутнє", – зауважив військовий експерт.

Під час пуску ракети, пояснює війсковий експерт, реактивний струмінь чинить колосальний тиск на вузли й механізми. Тому обладнання слід постійно ремонтувати.

"В Росії та Грузії немає сухих доків такої якості. Отже, у росіян знижується ремонтний потенціал. Рано чи пізно, ракета не зможе вийти, бо установка буде у поганому стані. Тут, звичайно, все добре. Але до цієї точки ще дуже далеко", – підсумував Петро Черник.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що уражені українськими надводними ударними дронами біля берегів тимчасово окупованого Криму два російські десантні катери пішли на дно. Аналітики спрогнозували наслідки для росіян.

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